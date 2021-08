Alexandria se defiende en el nuevo teaser de The Walking Dead: "Es nuestro hogar y vamos a luchar para salvarlo"

Norman Reedus en The Walking Dead

MADRID, 6 Ago.

AMC ha lanzado un nuevo adelanto de la temporada 11 de The Walking Dead, que llegará a Fox España el 23 de agosto. El teaser, titulado 'Live For Them', muestra a los supervivientes más esperanzados que nunca pese a las amenazas a las que se enfrentarán en los nuevos capítulos.

"Lo que tenemos, comparado con lo que hay ahí fuera, es único. Por eso tenemos que recuperarlo", afirma Maggie (Lauren Cohan). "Este es nuestro hogar y vamos a luchar para salvarlo", señala Aaron (Ross Marquand). "Vivimos por ellos. Si morimos, morimos por ellos", se escucha en el clip.

La undécima temporada de The Walking Dead marcará el final de la serie tras casi 11 años en antena. Los lectores de los cómics reconocerán el contenido que abarca desde el tomo 175 hasta el 193, presentando a una nueva comunidad llamada Commonwealth que jugará un papel importante en la trama de la nueva entrega.

Además de presentar a la Commonwealth, las nuevas entregas tratarán el enfrentamiento entre Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie, que ahora tienen que trabajar en equipo. Se espera que también se desvele qué fue de Leah, interés amoroso de Daryl que desaparece misteriosamente. También queda en el aire la posible reaparición de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

"El primer episodio es una locura", dijo el productor ejecutivo Scott Gimple durante un directo de Twitch en mayo, donde afirmó que el primer capítulo de la temporada 11 incluirá detalles nunca antes vistos en la producción. "Es muy, muy grande", dejó caer.

La temporada 11 de The Walking Dead llega a Fox España el lunes 23 de agosto. AMC emitirá una primera parte de ocho episodios y posteriormente, ya en 2022, se emitirán dos bloques más, que también constarán de ocho capítulos cada uno.