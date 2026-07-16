Alexandra Daddario levita en el inquietante teaser tráiler de la temporada 3 de Las brujas de Mayfair - AMC

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Las brujas de Mayfair, serie ambientada en Salem que sigue a la heredera de una familia de brujas en la ciudad conocida por sus juicios por brujería, ha lanzado un teaser tráiler de su tercera temporada. La adaptación de la trilogía de Anne Rice, protagonizada por Alexandra Daddario, Harry Hamlin y Tongayi Chirisa, entre otros, regresa a AMC+ el año que viene.

El breve teaser, de apenas 15 segundos, comienza con el personaje de Daddario levitando, con los ojos completamente negros, encima de un paciente del hospital en el que trabaja como neurocirujana. Después, muestra fragmentos de escenas de lo más inquietantes, desde un hombre ardiendo, una bruja totalmente caracterizada o lo que parece ser un búnker, hasta un cartel de bienvenida a la histórica ciudad de Salem.

Las brujas de Mayfair sigue a Rowan Mayfair (Daddario), "una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones", reza la sinópsis oficial de la serie.

UNA SERIE DE BRUJAS EN SALEM

La tercera temporada de la serie, promete profundizar aún más en la mitología de la brujería, presentar nuevas familias hechizadas y explorar algunos de los acontecimientos históricos de Salem. Junto a Daddario (The White Lotus), Hamlin (Shameless) y Chirisa (Palm Springs), la ficción completa su reparto con Betsy Brandt (Breaking Bad), Alyssa Jirrels (Atracción fatal), Jack Huston (Spider-Noir) y Michiel Huisman (La maldición de Hill House), entre otros.

Esta entrega de Las brujas de Mayfair cuenta de nuevo con la producción ejecutiva de Mark Johnson, responsable del Universo Inmortal de Anne Rice para AMC Global Media. Productor conocido por títulos como Los que se quedan o Rain Man, con la que ganó un Oscar.

Junto a los co-showrunners Esta Spalding (La última carta de amor) y Thomas Schnauz (Breaking Bad), además de Michelle Ashford (El arma del engaño) y Tom Williams (El principie de Bel-Air)