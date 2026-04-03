Alberto Chicote, ahora también espía en Servicio Secreto, su nuevo programa en laSexta

SERVICIO SECRETO BY CHICOTE - LASEXTA/ATRESMEDIA

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

laSexta estrenará próximamente Servicio Secreto by Alberto Chicote, el nuevo programa conducido por el chef que nace como la adaptación del éxito de FOX Gordon Ramsay's Secret Service. En su nuevo espacio, el cocinero conductor de Pesadilla en la cocina, Batalla de restaurantes o Top Chef, se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso.

Su objetivo será ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir a un cierre definitivo. El formato llevará a Chicote a convertirse en un agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre en los bares y restaurantes de todo el país que atraviesan su peor momento.

LA NUEVA MISIÓN ¿IMPOSIBLE? DE CHICOTE

Por primera vez, el chef se infiltrará en restaurantes sin previo aviso y de forma anónima. No entrará con su habitual presencia reconocible, sino que lo hará desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cada episodio comenzará con la ayuda de un informante interno. Se tratará de un miembro del equipo cuyo anonimato se mantendrá en secreto y que actuará como pieza clave de la investigación. Gracias a este topo infiltrado, Chicote logrará acceder al restaurante de forma discreta y sin levantar sospechas, mientras el resto del equipo permanece completamente ajeno a la atenta mirada del especializado chef que observará sin que nadie lo sepa y emitirá su veredicto antes de indentificarse.