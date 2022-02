Alan Tudyk vuelve con Resident Alien en SYFY: "Creo que hay pruebas de que existe vida extraterrestre"

LOS ÁNGELES, 25 Feb. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

El alienígena más adorable de la televisión está de vuelta. El actor Alan Tudyk se mete de nuevo en la piel de Harry Vanderspeigle en la segunda temporada de Resident Alien. El canal SYFY estrena los nuevos episodios de la serie este lunes 28 de febrero.

La comedia de ciencia ficción está basada en los cómics de Dark Horse. Los actores Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Judah Prehn y Levi Fiehler completan el reparto de la serie.

Resident Alien sigue a un extraterrestre accidentado (Alan Tudyk) que debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y de alguna manera encontrar la forma de encajar con la población humana local. Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si merece la pena salvar a la humanidad mientras lidia con la moralidad de su misión secreta en la Tierra.

Con la llegada de los nuevos episodios, finalmente se resolverán algunas incógnitas: ¿Qué hizo Harry con su polizón Max (Judah Prehn)? ¿Podrá Asta (Sara Tomko) reparar su relación con su hija Jay (Kaylayla Raine)? ¿Y qué van a hacer los Hombres de Negro ahora que han tenido un enfrentamiento total con Harry en toda su gloria alienígena y han perdido?

En esta entrevista concedida a Culturacio.com, Alan Tudyk habla de cómo evoluciona su personaje en esta segunda temporada, de la popularidad de la serie alrededor del mundo y, por supuesto, de su firme creencia en que los extraterrestres existen.

Parece que Harry y Max forman un buen equipo en esta segunda temporada...

Sí, la verdad es que disfruto mucho trabajando con el joven actor Judah Prehn. Yo no tengo hijos, así que para mí Judah es como un cachorrito al que me gustaría cuidar de vez en cuando. Así es como yo lo veo, como un perrito amistoso al que poder cuidar. Él y yo nos divertimos mucho juntos en el set de rodaje.

En los nuevos episodios vemos a Harry lidiar con más emociones.

Así es, cuanto más tiempo permanece Harry en la Tierra, más emociones siente, más humano se vuelve. Así que es muy parecido a un niño. Es por eso que las escenas con el personaje de Max son tan buenas, porque están en igualdad de condiciones y de esa manera pueden hablar entre ellos de igual a igual o discutir entre ellos como iguales. Max se da cuenta de que Harry siente emociones. Así que es muy divertido, porque él está experimentando cosas nuevas y trata de averiguar qué está pasando con su cuerpo, ya que viene de un planeta donde no había emociones.

¿Cómo va a evolucionar la relación entre Harry y Asta en esta nueva temporada?

Bueno, es que Asta es su única amiga. Es la única amiga que Harry quiere. Salvó a la raza humana porque le gustaba lo suficiente como para no matar a todo el mundo. Así que la relación va a ser más profunda, él está comprometido con la amistad. Y a ella realmente le gusta Harry, a pesar de que es un incordio. Pero ella también quiere que él haga nuevos amigos, así que no todo depende de ella. Entonces, si su amistad se estropea, ella no tiene que preocuparse de que el mundo explote, lo que hace que la amistad entre los dos sea más profunda.

¿Fue difícil dar con el tono adecuado para una serie como Resident Alien?

La verdad es que no lo fue. Cuando empezamos a rodar la serie, nos dijeron que actuáramos como si fuera un drama, a pesar de que hay muchas escenas cómicas. Y esa es la clave en la mayoría de las situaciones. Algunas de las situaciones pueden ser bastante absurdas, aunque sean dramáticas. Y no debemos separar la comedia del drama, eso está escrito y es Chris Sheridan quien creó la serie. Los guionistas se encargan de eso y nosotros tenemos que hacer justicia al tono que se ha querido dar al programa.

¿Usted cree que existe la vida extraterrestre?

Por supuesto, creo que hay suficiente evidencia. He visto entrevistas con personas que aseguran haber visto ovnis. De hecho, Chris Sheridan, el creador de la serie, nos ha contado que vio una nave espacial en su luna de miel. Era una enorme nave espacial triangular y mucha gente ve estos triángulos, enormes. No hizo ningún sonido. Se movió muy rápido. Pasó por encima de él en una playa y luego se alejó. Chris no es la clase de persona que inventaría ese tipo de cosas, no se molestaría en hacerlo. Yo sí creo en lo que cuentan las personas que no mentirían o inventarían una historia así.

¿Por qué cree que Resident Alien es tan popular en todo el mundo?

Creo que es una serie diferente y divertida, y siempre es agradable reírse. Es genial tener una nueva perspectiva de los humanos. Alguien viene de otro planeta y cuestiona todo. Nada se da por sentado. Él no entiende la pizza. No entiende por qué todo el mundo dobla un trozo de pizza para comérselo. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que todo el mundo hace eso? Y luego, cuando prueba la pizza, se da cuenta de que tiene sentido (risas)... Así que es divertido experimentar el mundo a través de alguien que lo ve con una mirada nueva.