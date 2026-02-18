Adriana Ugarte, ante la cruda posguerra, en las primeras imágenes de Sira, continuación de El tiempo entre costuras

Primeras imágenes de Sira, la continuación de El tiempo entre costuras, protagonizada por Adriana Ugarte - ATRESMEDIA

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Ya están aquí las primeras imágnes de Sira, la nueva apuesta de ficción para el prime time de Antena 3, inspirada en la novela homónima de María Dueñas. La serie, protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, es la continuación de 'El tiempo entre costuras' y se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Ugarte retoma su papel como Sira Quiroga en esta nueva producción ambientada justo después de la Segunda Mundial y que promete "un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura".

"En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón", señala la sinopsis oficial de la serie que ha lanzados sus primeras imágenes.

Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante en esta nueva etapa, #Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación



👉 Retoman sus papeles en la ficción de @antena3com Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido pic.twitter.com/GuSxYOQ5iE — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 17, 2026

El rodaje de 'Sira' continúa en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama; como Madrid, Bizkaia y Marruecos.

Junto a Ugarte como Sira, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco de Sira se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews, Sharon Mann Y Sue Flack.

Sira es una producción original de Buendía Estudios -a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia- con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia, y la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez y Paloma Molina. María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez, con la coordinación de guion de Irene Rodríguez, que lo ha escrito junto a Alba Lucío y Flora González. 'Sira' está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio.