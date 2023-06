Adam Goldberg protagoniza la serie The Equalizer: "Mi personaje me mantiene muy ágil intelectualmente"

Adam Goldberg protagoniza la serie The Equalizer: "Mi personaje me mantiene muy ágil intelectualmente"

LOS ÁNGELES, 5 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Adam Goldberg protagoniza junto a Queen Latifah y Tory Kittles la serie The Equalizer. Los seguidores de este drama de acción y suspense disfrutan de la tercera temporada en Calle 13, mientras que las tres temporadas están disponibles al completo bajo demanda en Universal+.

Goldberg interpreta al experto en informática Harry Keshegian. "Me pareció una buena idea ser parte de The Equalizer, y una idea muy atractiva el hecho de que Queen Latifah haga ese papel; es una persona genial", dice Adam durante una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Su personaje es un "gran procesador y divulgador de información", lo que ha hecho que el propio actor haya tenido que procesar grandes cantidades de información en muy poco tiempo.

Adam asegura que aprende mucho con series como The Equalizer. "No me refiero a los aspectos técnicos de lo que hace un hacker, sino a los acontecimientos sociopolíticos que aparecen en la serie. Me gusta investigar esos eventos. Siempre digo que mi personaje, Harry, me mantiene ágil intelectualmente", explica.

A pesar de ser una serie entretenida y de acción, este drama aborda temas sociales importantes y muy duros. "Sin embargo, siempre tratamos de encontrar algo de humor, humanidad y la naturaleza familiar de las relaciones de estas personas que están en los márgenes de la sociedad y que juntos forman una familia", señala Goldberg.

UN ÁNGEL DE LA GUARDA

The Equalizer es una reinvención de la serie clásica protagonizada por la multifacética Queen Latifah en el papel de Robyn McCall, una enigmática mujer con antecedentes misteriosos que utiliza sus amplias habilidades como ex agente de la CIA para ayudar a aquellos que no tienen a dónde acudir. Para la mayoría, McCall es una madre soltera normal que cría tranquilamente a su hija adolescente. Pero para unos pocos, ella es "La Igualadora", un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es tenaz en su búsqueda de la redención personal.

Los actores Queen Latifah, Tory Kittles, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes y Lorraine Toussaint completan el reparto de la exitosa serie de televisión.