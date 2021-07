La actriz de Smallville Allison Mack, condenada a tres años de cárcel por participar en la secta sexual NXIVM - THE CW

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

La actriz Allison Mack saltó a la fama gracias a su rol de Chloe Sullivan en Smallville. Ahora la intérprete ha sido condenada a tres años de cárcel por su participación en la secta sexual NXIVM, que actúa en Estados Unidos.

La actriz fue arrestada en abril de 2018 después de un viaje con Keith Raniere, líder de la secta, y otros miembros a México. Fue declarada culpable de tráfico sexual en 2019. Según informan medios estadounidenses, la artista "manipuló a varias mujeres para que se convirtieran en esclavas sexuales" del grupo.

Mack conoció su nueva sentencia el miércoles 30 de junio en un tribunal federal de Brooklyn encabezado por el juez Nicholas Garaufis. Ha sido sentenciada a tres años de prisión, una multa de 20.000 dólares y 1.000 horas de servicio comunitario.

"Tomé decisiones de las que siempre me arrepentiré. Pido perdón a aquellos a los que llevé a NXIVM. Lamento haberos expuesto alguna vez a los planes nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido", declaró la artista. Por su parte, Raniere fue sentenciado a 120 años de prisión el pasado mes de octubre.

El 29 de septiembre será la fecha en que ingrese en prisión. La actriz ha solicitado cumplir su condena en una prisión federal de la costa oeste, ya que su familia vive en Orange County. Mientras tanto, la estrella estará en libertad bajo fianza en confinamiento domiciliario.

Además de participar en Smallville, la actriz ha trabajado en otros títulos como Wilfred, American Odyssey, Dirty Little Secret o The Following. Su último trabajo data de 2016, cuando apareció en un capítulo de Perdidos en Oz.