Una actriz de One Tree Hill confiesa que pasó 10 años en una secta

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

One Tree Hill fue una de las series juveniles más populares de principios de los 2000 y dio a conocer a Bethany Joy Lenz. La actriz que interpretó a Haley está volcada en otros proyectos y tiene un podcast, en el que recientemente reveló su oscuro pasado como miembro de una secta.

En un episodio del podcast Drama Queens, que copresenta junto a Hilarie Burton y Sophia Bush, relató su dura experiencia. "Estuve en una secta durante 10 años. Es una experiencia realmente valiosa sobre la que escribir, y sobre la recuperación: 10 años de recuperación después de eso. Así que tengo mucho que contar", dijo.

Aunque no desveló ningún detalle sobre la secta, Lenz confesó que siente "presión" por ordenar la historia "bien y que todo sea exactamente verídico". "Además, no sé cuánto puedo contar porque todavía hay personas y cosas legales vigentes que lo hacen más complicado. Pero estoy escribiendo. Escribo todo el tiempo", añadió.

Pese a que Lenz no ha especificado de qué secta se trata, en 2021 compartió un post en Instagram en el que denunciaba públicamente su experiencia en la iglesia Mosaic de Los Ángeles. "La jerarquía en esta iglesia, el nivel de abuso que constantemente he oído que ocurre entre bambalinas y cómo todo se centra en el líder es de una secta de manual", dijo sobre esta iglesia, a la que aseguró que había acudido "de forma intermitente durante dos años".

https://www.instagram.com/p/CPHWGl1jeG5/ En 2021 la actriz de Smalville Allison Mack fue condenada a tres años de prisión por su participación en la secta sexual NXIVM. Sorprendentemente, en 2016 Mack publicó un tuit mencionando a Lenz y animándola a unirse a Jness, una rama de NXIVM dirigida a la captación de mujeres.

@BethanyJoyLenz you would love this woman's movement I'm a part of. Love to tell you about it, DM me if you want! <3 https://t.co/KUkvvdcWVS