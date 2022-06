El actor de Riverdale que mató a su madre conspiró para asesinar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado marzo Ryan Grantham, actor que encarnó a Jeffery en Riverdale, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por matar a su madre. Durante el juicio el actor ha sido acusado de conspirar para matar a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

El juicio por el asesinato de su madre, Barbara Waite, se ha llevado a cabo en la Corte Suprema de Columbia Británica. El joven disparó a Waite en la nuca mientras ella tocaba el piano en su casa de Squamish el 31 de marzo de 2020. Sin embargo, durante el juicio se ha revelado que al día siguiente llenó su coche con armas, munición, 12 cócteles molotov y un mapa de Rideau Cottage (Ottawa) con la idea de conducir hasta allí para matar a Trudeau. Grantham nunca llegó a la residencia de Trudeau y se entregó a la policía de Vancouver.

Después de ser acusado inicialmente de asesinato en primer grado, Grantham finalmente confesó haber cometido asesinato en segundo grado. La pena por asesinato en segundo grado es de cadena perpetua en la Columbia Británica, pero la sentencia deberá determinar cuándo podrá Grantham solicitar la libertad condicional, un período que oscila entre los 10 y los 25 años.

Cabe destacar que las pruebas también revelaron que Grantham había considerado llevar a cabo un asesinato en masa, incluido un ataque en su facultad de la Universidad Simon Fraser. "Me rompe el corazón que haya luchado tan duro solo para ser asesinada por su propio hijo. Ella era vulnerable y Ryan no le dio la oportunidad de defenderse. Me duele saber que era un peligro para su vida", declaró Lisa Grantham, hermana del acusado, en el juzgado.

En Riverdale Grantham apareció en un episodio dando vida a Jeffery, un joven que atropella y mata por accidente a Fred Andrews (Luke Perry) y después se da a la fuga. El intérprete también ha participado en otras producciones como Sobrenatural, iZombie, Riese, El diario de Greg o Sin palabras.