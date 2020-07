El actor de Empire Bryshere Gray, detenido tras ser acusado de violencia machista por su mujer

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Bryshere Gray, actor que interpretó a Hakeem en el drama de Fox Empire, ha sido arrestado después de que su esposa lo denunciara a la policía por agresión el domingo 12 de julio.

Tal como recoge Deadline, la policía local informó que el actor fue arrestado la madrugada del lunes frente a su casa en los suburbios de Goodyear, Arizona. Su esposa lo acusó de haberla agredido durante horas y asfixiarla hasta dejarla inconsciente.

Los oficiales dijeron que Gray inicialmente se negó a salir de la casa, por lo que se avisó a un equipo de SWAT para que negociara con el intérprete. Finalmente fue detenido e ingresó en prisión en el condado de Maricopa con cargos de violencia doméstica.

Según la policía de Goodyear, atendieron una llamada al 911 realizada alrededor de las 22:15 horas. La persona que llamó dijo ser una mujer que había sido agredida por su esposo en su casa, nombrando a Gray como el autor.

En un comunicado de prensa, la policía relató que la mujer posteriormente había llamado la atención de un conductor en una estación de servicio y le confesó que había sido agredida durante varias horas. Los agentes afirmaron que la esposa del actor estaba claramente herida y tuvo que ser atendida en el hospital por sus lesiones. El departamento de policía también publicó en Twitter la fotografía del artista tras ser detenido.

Goodyear Police arrest “Empire” actor, Bryshere Gray for domestic violence. See full story on Facebook @goodyearpolice. pic.twitter.com/O3e3BWzOsP