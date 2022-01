El acento británico de Oscar Isaac en Moon Knight (Caballero Luna) indigna a los fans de Marvel: "Hace daño a los oídos"

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+ que se estrenará el 30 de marzo. Y uno de los detalles que ha llamado la atención de los fans de la Casa de las Ideas es la forma de hablar de su protagonista, Oscar Isaac, y su marcado acento británico.

Isaac nació en Guatemala y se crió en Estados Unidos mientras que su personaje, Steven Grant, es un empleado de una tienda de regalos que reside en Londres. Esta característica del protagonista ha obligado al actor a adoptar un acento que no ha sido del todo bien recibido por parte de la audiencia.

"El acento británico de Oscar Isaac es simplemente terrible, esa mierda hace daño a los oídos", dijo un usuario en Twitter. "Caballero Luna pinta genial. El acento británico de Oscar Isaac es como un ataque personal", sentenció otro espectador.

oscar isaac's British accent is simply terrible, that shit hurt my ears pic.twitter.com/x8GPEcAp8U — Azula Sersi Grey (@JeanGreyfire) January 18, 2022

Giving Oscar Isaac a British accent feels like a very personal attack. — Alexis Boucher (@alexis_b82) January 18, 2022

"Mi mente está dividida entre apreciar lo increíble que pinta Cabellero Luna y tratar de digerir que Oscar Isaac tiene acento británico", admitió un tuitero. "Este tráiler es genial y amo a Oscar Isaac pero, ¿por qué diablos no contratar a un británico? El acento de Isaac suena fatal", se quejó un fan.

my mind is split between appreciating how amazing moon knight looks and trying to digest oscar isaac with a british accent pic.twitter.com/cSKeaxxc6Q — caitlin #lukestan (@SITHLEIAS) January 18, 2022

this trailer is great and I love Oscar Isaac but why the fuck would you not hire a brit???? Isaac's accent sounds ropey as fuck https://t.co/55YM5FmmS2 — genuinely Joseph (@Josephgreaves01) January 18, 2022

También hubo quien lanzó alguna teoría, y es que el personaje sufre trastorno de disociación de la personalidad. "El acento británico de Oscar Isaac es probablemente solo para su álter ego como Steven Grant y posiblemente cambiará de acento cuando sea Caballero Luna", explicó un internauta.

Oscar Isaac's British accent is probably only for his alter as Steven Grant and will likely switch between accents as he switches alters and Moon Knight. pic.twitter.com/nmwTKykDlE — Walt (@Uber_Kryptonian) January 18, 2022

Y EL ACENTO BRITANICO DE OSCAR ISAAC — isa 🌙 (@hobetrnals) January 18, 2022

Aunque lo del acento británico de Oscar Isaac parece una decisión cuestionable. — Ángel Vidal (@darkavm) January 18, 2022

"Steven Grant es un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven / Marc van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto", reza la sinopsis de la ficción, que se estrena el próximo 30 de marzo.