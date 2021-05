En 2045 Dwayne Johnson será presidente de Estados Unidos... En Legends of Tomorrow

MADRID, 13 May.

Dwayne Johnson ha dejado caer anteriormente que no descartaba presentarse a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Por el momento el actor no ha dado el salto a la política en la vida real, pero sí lo hará en Legends of Tomorrow.

The CW publicó una nueva entrevista con la productora ejecutiva de Legends of Tomorrow, Keto Shimizu, en torno al tercer episodio de la temporada 6. En el capítulo, titulado The Ex-Factor, Nate Heywood se sorprende al descubrir que Dwayne Johnson se ha convertido en presidente en el año 2045.

"Por favor, decidme que John Cena es su jefe de personal", dice el personaje en las nuevas imágenes del capítulo. "Esta temporada de Legends es muy divertida. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido hacer. Es un viaje de principio a fin", dijo Shimizu durante la entrevista.

La temporada 6 de Legends of Tomorrow muestra al equipo viajando a través del tiempo para encontrar a su líder, Sara Lance, quien fue secuestrada por extraterrestres. Sara intentó liberarse, pero en el proceso terminó enviando a varios extraterrestres a diferentes puntos del tiempo. En las alocadas nuevas imágenes del episodio 6x03 se revela que un alienígena participa en un concurso de canto conocido como Ex-Factor y compite contra Zari Terazi.

Dwayne Johnson anunció su idea de presentarse a las elecciones en una entrevista con USA Today. "Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quiere. Eso dependería de la gente, así que esperaría y escucharía", comentó.

Legends of Tomorrow está protagonizada por Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Olivia Swann, Jes Macallan, Adam Tsekhman, Shayan Sobhian, Lisseth Chavez y Raffi Barsoumian. The Ex-Factor se emite este domingo 16 de mayo en The CW.