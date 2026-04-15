Lowi ya es la operadora low-cost con más servicios de TV y entretenimiento - LOWI

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Lowi se consolida como la operadora low cost con más contenidos y servicios de televisión y entretenimiento en España. Después de incorporar HBO, Lowi TV ha completado un catálogo de primer nivel con contenidos en el que ya estaban presentes los principales gigantes del entretenimiento -Netflix, Prime Video y Disney+-, posicionándose como la única operadora low cost que ofrece a sus clientes acceso a todas las grandes plataformas globales de streaming desde una misma factura.

Todos los clientes de fibra y móvil de Lowi pueden contratar HBO Max y disfrutar de su plan Estándar con anuncios por 6 euros al mes. Entre los títulos imprescindibles y producciones originales que ya pueden disfrutar los usuarios destacan fenómenos mundiales como The Last of Us, La Casa del Dragón, Juego de tronos, Los Soprano, Euphoria, The Pitt, Crónicas vampíricas y El pacificador, a lo que se suma la llegada, próximamente, de la muy esperada temporada 3 de Euphoria con Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y la participación especial de Rosalía.

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN Y CONTROL PARA EL CLIENTE

Lowi rompe con las normas del sector con una experiencia de contratación radicalmente flexible. A diferencia de otras propuestas, la oferta de Lowi no contempla paquetes cerrados que obliguen al usuario a contratar una plataforma para poder acceder a otra. El cliente tiene el control absoluto de su tarifa de conectividad y añade únicamente las plataformas de streaming que quiere consumir, pagando solo por ellas.

Este modelo, basado en la transparencia y en la libertad de elección, convierte a Lowi en la operadora de referencia para los usuarios que buscan combinar la mejor conectividad de fibra y móvil con un catálogo de entretenimiento sin precedentes en su segmento, sin ataduras y sin renunciar a la sencillez y al precio competitivo que caracterizan a la marca.

UN CATÁLOGO DE ENTRETENIMIENTO SIN PRECEDENTES

La llegada de HBO Max pone a disposición de los clientes de Lowi un inmenso catálogo de series aclamadas por la crítica, estrenos exclusivos, películas taquilleras y documentales premiados de todos los géneros, que se suma a las producciones de Netflix, Prime Video y Disney+ ya disponibles en la oferta de la compañía.

Con este movimiento, Lowi da un salto cualitativo en el mercado español de las telecomunicaciones, redefiniendo el papel de las operadoras de su segmento como verdaderos hubs de entretenimiento digital y reforzando su propuesta de valor frente al resto de competidores.