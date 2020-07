Zara Larsson regresa incitando al baile con 'Love me land'

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Zara Larsson regresa con su nuevo single, "Love Me Land", que ya está disponible en todas las plataformas y cuenta con su correspondiente videoclip proomocional para avanzar el que será su segundo disco.

Escrito junto al potente equipo de Julia Michaels y Justin Tranter (Selena Gomez, Dua Lipa, Justin Beiber), "Love Me Land" combina el amor de Zara por los artistas suecos como Abba con el palpitante R&B que refleja su obsesión por Beyoncé.

El tema muestra una transición cinematográfica de una ruptura a un nuevo romance: "Love Me Land" representa a una joven que ha crecido claramente en su sonido (y en sí misma), con la misma sensibilidad que la caracteriza y lo que ha hecho que Larsson se gane el éxito internacional.

"Escribí 'Love Me Land' con mis amigos Justin y Julia después de un largo periodo de escribir para mi segundo álbum. Me sentí como en una especie de momento eureka para entender el viaje que he hecho para descubrir lo que es ser una mujer y una artista", plantea Zara.

Y añade: "La canción trata sobre enamorarse accidentalmente y creo que combina dos cosas que me encantan y que hago bien: ¡el empoderamiento femenino y los pop bangers! En este momento, todos estamos experimentando este mundo desconocido y aterrador y tenemos que soportar algunas duras realidades; espero que esto pueda proporcionar un pequeño escape para todos, porque a veces el baile puede resolver todo, incluso sólo por un momento".