VÍDEO: Rick Astley nos levanta el ánimo versionando 'Everlong' de Foo Fighters

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque su música no tiene demasiadas similitudes, Rick Astley y Foo Fighters mantienen desde hace años una inesperada y curiosa relación de amor y admiración mutua totalmente correspondida.

Fue en 2017 en el Summer Sonic Festival de Tokio donde el cantante británico apareció por sorpresa en una actuación de Foo Fighters para reinterpretar su gran hit 'Never gonna give you up' (después hacer creer al público que iban a tocar 'Smells like teen spirit' de Nirvana).

Sus caminos volvieron a cruzarse aquel mismo año 2017 en un concierto en Londres y después en 2019 en el Reading Festival afianzando así una amistad que va más allá de cualquier previsión.

Y ahora es Rick Astley quien reincide en el asunto al publicar una versión acústica, él solo con la guitarra y con su voz, del clásico 'Everlong' de Foo Fighters, algo que ya hizo allá por 2016 y lo compartío en redes sociales.

"A veces solo tienes que encontrar una canción que te levante el ánimo y te ponga en otro lugar, y lo he estado haciendo mucho recientemente con música. Una de las bandas a las que siempre acudo, lo creáis o no, es Foo Fighters", dice Rick en la presentación.