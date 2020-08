VÍDEO: Miley Cyrus rememora su Wrecking Ball en su actuación en los VMAs 2020

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Entre las estrellas que participaron en los VMAs 2020 no faltó Miley Cyrus. La cantante ofreció una actuación en Nueva York en la que, además de interpretar su último single, rememoró el icónico videoclip de Wrecking Ball.

La estrella entonó Midnight Sky, tema lanzado el pasado 14 de agosto, y recreó el clip de Wrecking Ball, aunque en esta ocasión cambió la bola de demolición por una de discoteca. Esta actuación supone la primera vez que la artista canta Midnight Sky en televisión. Cyrus estaba nominada a tres VMA este año: mejor dirección artística, mejor edición por Mother's Daughter y canción del verano por Midnight Sky. Sin embargo, la intérprete se fue con las manos vacías. A lo largo de su carrera la protagonista solo ha ganado este galardón en una ocasión, cuando en 2014 se llevó el reconocimiento a videoclip del año por la mencionada Wrecking Ball.

Midnight Sky es la primera canción de Cyrus desde 2019, año en que lanzó She Is Coming. En ese momento, la cantante anunció que el tema sería el primero de tres EPs de seis canciones, que, en conjunto, formarían un nuevo álbum titulado She Is Miley Cyrus. Desafortunadamente, el proyecto no pudo salir adelante ya que Cyrus fue hospitalizada por amigdalitis en octubre de 2019 y posteriormente se sometió a una cirugía vocal. Desde su lanzamiento, el videoclip de Midnight Sky ya ha superado los 49 millones de visitas en YouTube.