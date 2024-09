VÍDEO: Jon Bon Jovi salva a una mujer que iba a suicidarse

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Jon Bon Jovi, líder de una de las bandas de rock más legendarias del mundo, ha sido aplaudido por la policía por acercarse el pasado martes a una mujer que tenía la intención de tirarse de un puente en Nashville. El cantante y su equipo consiguieron convencerla de no hacerlo, evitando así un posible suicidio.

"Un reconocimiento a Jon Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en el puente peatonal Seigenthaler la noche del martes. Bon Jovi ayudó a persuadirla de alejarse de la cornisa sobre el río Cumberland", escribía el departamento de policía metropolitana de Nashville en su cuenta de X, antes Twitter.

Según informa The Hollywood Reporter, el puente estaba abierto al público y el grupo de rock se encontraba allí para grabar un vídeo musical. "Todos debemos contribuir a la seguridad de los demás", declaraba el jefe de policía John Drake en un comunicado.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM