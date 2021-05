VÍDEO: Evocadora actuación de Pink con su hija los Billboard Music Awards 2021

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El Microsoft Theatre de Los Ángeles acogió en la noche de este domingo 23 de mayo los Billboard Music Awards 2021. La entrega de premios contó con la actuación de Pink, que se subió al escenario junto a su hija de nueve años.

Willow Sage Hart, fruto de la relación entre Pink y Carey Hart, acompañó a su madre durante su interpretación de Cover Me in Sunshine. La cantante y su hija hicieron un espectáculo de telas aéreas.

Además, la artista cantó otros temas como All I Know So Far, So What, Blow Me (One Last Kiss), Who Knew, Just Like a Pill y Just Give Me a Reason. Con esta actuación Pink regresó a los Billboard Music Awards después de haber interpretado Just Like Fire en la edición de 2016.

Además de actuar, la estadounidense se llevó el premio Icon, que reconoce la labor de "artistas destacados que han alcanzado la excelencia en las listas de Billboard y han dejado una marca indeleble en la música". Este es el cuarto premio Billboard para Pink, que se hizo con los galardones a mejor artista de gira en 2020; mejor colaboración country por Setting the World on Fire con Kenny Chesney en 2017; y mejor artista revelación femenina en 2000.

"Cuando era niña, siempre soñé con ser cantante y compartir mi amor por la música con el mundo. Años después, recibir el premio Icon de los Billboard Music Awards es difícil de entender. Me siento muy honrada de unirme a las filas de ídolos de la música como Cher, Garth Brooks, Janet Jackson y Stevie Wonder", dijo en un comunicado.

El último álbum de estudio de Pink data de 2019, cuando lanzó Hurts 2B Human. Su trabajo más reciente es All I Know So Far: Setlist, disco en directo que salió a la venta en mayo de 2021.