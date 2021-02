VÍDEO: Así fue la "plana" actuación de The Weeknd en la Super Bowl 2021 que salvó Miley Cyrus

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

En solitario y sin invitados especiales, tal y como se había anunciado tras los insistentes rumores de la pasada semana. The Weeknd fue el protagonista absoluto del descanso de la final de la Super Bowl 2021, celebrada el domingo 7 de febrero. El artista fue el encargado de actuar en el intermedio entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, un espectáculo que fue de lo más comentado en Twitter

El canadiense arrancó cantando Starboy y The Hills. Para interpretar Can't Feel My Face el canadiense apareció en un laberinto dorado de espejos. También cantó I Feel It Coming, Save Your Tears, Earned It y House of Balloons / Glass Table Girls.

Por último interpretó Blinding Lights, uno de los momentos destacados de la noche. Los espectadores recibieron con opiniones diversas la actuación del artista y comentaron el espectáculo en Twitter.

QUE PRESENTACIÓN ICONICA LO MEJOR DE LO MEJOR #SuperBowl #theweeknd pic.twitter.com/WpO5B7Ch7l — esme loves taylorᵀˢ (@taylorftexile) February 8, 2021

🇺🇸🏈 Para mí esto fue lo mejor del espectáculo. Pero es que tengo especial debilidad por Blinding Lights...



Único momento en el que #TheWeeknd baja al césped. Todo el resto de la actuación fue en una de las gradas.#SuperBowl #PepsiHalftime



👇👇👇pic.twitter.com/9AdC8A3sdJ — Hernán Ogállar ۞ (@herogavid) February 8, 2021

Solo quiero decir GRACIAS THE WEEKND.



(canciones de la presentación: Starboy, I Feel It Coming, Can't Feel My Face, The Hills, Earned It, Save Your Tears, Blinding Lights)#TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/l0HsgimBIU — ᴮᴱAfter⁷ (@After_1993) February 8, 2021

Por su parte, otros espectadores tacharon el espectáculo de "plano" y aseguraron que las actuaciones de años anteriores habían sido mejores. "La mejor parte del medio tiempo con The Weeknd en la Super Bowl fue cuando terminó y pusimos el de Shakira con Jennifer Lopez", dijo un usuario.

La mejor parte del #mediotiempo con The Weeknd en el #SuperBowl fue cuando terminó y pusimos el de Shakira con JLo. pic.twitter.com/0zitiKKWNn — Fernando Rivera (@fernandopue) February 8, 2021

The Weeknd lo habrá podido hacer muy bien pero todos sabemos que el mejor Halftime Show sigue siendo siendo el de Katy Perry. 🔥 #SuperBowl pic.twitter.com/uwytPq8g3m — SEBASTIÁN (@cuadros_28) February 8, 2021

Mejor que Adam Levin y Justin timberlake facil,el superbowl de the weeknd me gusto, pero, 1 año más Katy Perry se lleva la corona.#SuperBowl pic.twitter.com/FOgfACyQ6o — fabián glez (@fabianglez18) February 8, 2021

MILEY, TRIUNFADORA

Además de The Weeknd, la cantante Miley Cyrus actuó antes del partido en un concierto previo que, por lo que se comentó en redes sociales, divirtió al respetable bastante más que la actuación del descanso.

La artista interpretó canciones propias como Wrecking Ball, Midnight Sky, High, The Climb, Prisoner, We Can't Stop, Party In The U.S.A., Plastic Hearts y Angels Like You. También versionó Rebel Girl de Bikini Kill, Head Like a Hole de Nine Inch Nails, Jolene. Además, compartió escenario con Billy Idol y Joan Jett.