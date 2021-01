VÍDEO: Así fue la actuación de Lady Gaga y Jennifer López en la investidura de Joe Biden

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Tal y como estaba previsto, Lady Gaga fue la encargada de interpretar el himno estadounidense en la ceremonia toma de posesión del nuevo presidente estadonidense, Joe Biden. Un acto celebrado este jueves 20 de enero en Washington y en el que también actuó Jennifer López.

Ataviada con una voluminosa falda roja y un jersey negro en el que lucía un enorme broche dorado con la silueta de una paloma de la paz, Lady Gaga interpetó el himno estadounidense en la escalinata del Capitolio. Esta fue la segunda vez que Gaga interpretó el himno nacional estadounidense en un evento público, pues anteriormente ya lo cantó en la Super Bowl de 2017.

#EnDirecto | Lady Gaga es la encargada de cantar el himno nacional de EEUU en la inauguración de Joe Biden pic.twitter.com/bC09udgMR5 — Europa Press (@europapress) January 20, 2021

La cantante fue una de las firmes defensoras durante la campaña electoral del entonces candidato demócrata, apareciendo junto con el ahora presidente electo Biden en el oeste de Pensilvania un día antes de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre.

Gaga ya tenía una relación profesional con Biden cuando fue vicepresidente, pues trabajaron juntos en la campaña de concientización It's on Us, en la que denunciaron las agresiones sexuales cometidas en los campus universitarios.

Beyoncé fue la que interpretó el himno estadounidense durante la toma de posesión de Obama en 2013, mientras que Jackie Evancho fue la que lo cantó en la jura de Trump en 2017, convirtiéndose en la persona más joven en cantar 'La bandera estrellada' en una toma de posesión.

#EnDirecto | Jennifer López interpreta "This Land Is Your Land" y "America, The Beautiful" en la inauguración de Joe Biden pic.twitter.com/4QfJvWFO1a — Europa Press (@europapress) January 20, 2021

Durante el acto de toma posesión de Joe Biden, el presidente número 46 en la historia de Estados Unidos, también actuó Jennifer López, que tras interpertar la canción This Land is Your Land pidió, en español, "libertad y justicia para todos".