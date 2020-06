Vendida por 85.000 euros la letra manuscrita por Bono del 'I still haven't found what I'm looking for' de U2

U2 Performs At University Of Phoenix Stadium

U2 Performs At University Of Phoenix Stadium - 2017 GETTY IMAGES / CHRISTIAN PETERSEN - Archivo

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Island Records ha recaudado 179.775 libras (201.031 euros) en una subasta solidaria contra el coronavirus que ha contado con artículos especialmente donados para la ocasión por algunos de sus artistas.

El artículo estrella de esta 'Island Records One Love COVID-19 Relief Auction' ha sido la letra manuscrita por Bono del viejo éxito de U2 'I still haven't found what I'm looking for', perteneciente al disco 'The Joshua Tree' (1987).

La letra manuscrita y firmada por Bono recibió 3.250 pujas y finalmente se vendió por 76.000 libras (85.000 euros), que serán destinados al sistema británico de salud público (NHS Charities Together) y a Feeding America.

Junto a la letra manuscrita se vendió también una copa autografiada del disco 'The Joshua Tree'. En la subasta se vendieron también artículos de Amy Winehouse, Bob Marley, Annie Lennox, Shawn Mendes o Robyn, entre otros.

El presidente de Island Records, Louis Bloom, ha agradecido las donaciones de los artistas, así como a "cada persona que pujó por estos increíbles artículos". "Habéis marcado la diferencia", ha remarcado en un comunicado recogido por Billboard.