Vanesa Martín pone a bailar a los olímpicos españoles: "El deporte y la música dejan huella en la gente"

- La cantante malagueña cierra los eventos culturales en la Casa de España de París en una iniciativa de Santander SMusic y COE

PARÍS, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La cantante y compositora malagueña Vanesa Martín actuó en la Casa de España del Comité Olímpico Español (COE) y puso a bailar a las campeonas olímpicas en waterpolo y al resto de deportistas nacionales la víspera de la clausura de los Juegos de Paris 2024, en una iniciativa de Santander SMusic y el COE.

La participación de la malagueña sucede a las de Natalia Lacunza, Ana Guerra, Pablo López y los finalistas de la última edición de Operación Triunfo (OT) Juanjo, Lucas, Paul Thin, Martin y Ruslana, que inauguraron este ciclo interpretando el 'himno' de los olímpicos españoles en París, 'La Gravedad', en la Casa de España, ubicada en el Colegio Español en la Ciudad Universitaria parisina.

Para Vanesa Martín, esta iniciativa de combinar la música y el deporte es "inspiradora" y "enriquecedora". "El deporte y la música tienen mucho más en común de lo que la gente piensa. Ambos son vocacionales, salen del corazón y conllevan muchas horas de esfuerzo, disciplina y relegar tu vida personal a un segundo plano y luchas por lo que te mueve", dijo en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, el deportista de élite transmite unos valores "muy nobles" a la sociedad y en la música "algunos" pretenden trasladarlos también. "He vivido estos Juegos con mucha emoción, con un sabor agridulce porque me hubiera gustado, por ejemplo, que la selección femenina de fútbol se hubiera llevado la medalla", señaló.

No obstante, Martín invitó a hacer una reflexión sobre el resultadismo que se aplica para valorar la actuación española en París. "Es que ser el cuarto del mundo es muy bestia. Si a mí me lo dicen estoy una semana que no entro por mi casa. La música y el deporte tratan de remover conciencias y dejar huella en la gente. El éxito es estar aquí y superarte a ti mismo", consideró.

De pequeña, la compositora malagueña jugaba al balonmano y ahora practica pádel. "Debería hacer un poco más de deporte", admitió la cantante, quien con los temas '90 minutos', 'He sido', y 'Hablarán de ti y de mí' puso a bailar a las jugadoras de la selección femenina de waterpolo, homenajeadas por el oro en Paris 2024.

Recién fichada por Universal Music, a finales de junio pasado, Martín estrenará disco en 2025 y emprenderá una gira por los escenarios de España, Sudamérica y Estados Unidos. "Este verano estoy descansando, me han convencido mis representantes y lo necesitaba", apuntó la poeta, fuente de inspiración para los olímpicos españoles que triunfaron en los Juegos que se clausuran este domingo en el Stade de France de Saint-Denis.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, aseguró que Martín era "fuente de inspiración" para todos los deportistas españoles, antes de posar junto a ella con una de las 28.000 banderas españolas fabricadas a partir de ropa usada, con las que los aficionados apoyaron al Team España en París en una acción impulsada por Banco Santander, socio global de Sostenibilidad del COE, y el propio COE.