Van Morrison lanza tres canciones contra el confinamiento

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Van Morrison no está a favor de más confinamientos. El cantante de temas como 'Brown Eyed Girl', 'Domino' y 'Wild Night' prepara tres nuevos singles que serán canciones en protesta por el bloqueo en el Reino Unido.

Se titularán 'Born to Be Free' (Nacido para ser libre), 'As I Walked Out' (Mientras salía) y 'No More Lockdown' (No más confinamiento). Saldrán publicados el 25 de septiembre, el 9 de octubre y el 23 de octubre, respectivamente.

Las letras de las tres canciones son muy claras, a Morrison no le hacen gracia ni las restricciones actuales, ni tampoco la llamada nueva normalidad, como tampoco la manera de actuar del gobierno de Boris Johnson.

"No le estoy diciendo a la gente qué hacer o qué pensar, el gobierno ya está haciendo ese trabajo", declaró Morrison en un comunicado. "Se trata de la libertad de elección, creo que las personas deberían tener derecho a pensar por sí mismas", añade.

A inicios de septiembre, Morrison realizó algunos conciertos en los que estuvo impuesta la distancia de seguridad. Un mes antes, el cantante emitió un comunicado en su página web, en el que denunciaba que las condiciones que imponen para la realización de actos culturales, ponen en peligro al sector. "Esto [la reducción de aforo] no es una respuesta para el futuro. Necesitamos estar tocando con audiencias más grandes [...] No es económicamente viable", exclamaba.