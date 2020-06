U2 estrena canal en SiriusXM, planea celebrar los 30 años del 'Achtung Baby' y trabaja en nuevas canciones

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

U2 lanza oficialmente este 1 de julio su propio canal de radio en SiriusXM, en el que aparte de mucha música del grupo (incluyendo, por supuesto, rarezas y grabaciones en vivo), el vocalista Bono y el guitarrista The Edge tendrán sus propios programas.

'Close to the Edge' será el espacio en el que el guitarristas conversará con amigos músicos como Tom Morello, David Byrne o Noel Gallagher, mientras que el vocalista tendrá su propio 'Bono Calling' para explorar cuestiones sobre "la vida, el trabajo, la esperanza y el futuro" con invitados como Chris Rock.

El dj Paul Oakenfold, responsable de bastantes remezclas bailables del grupo, conducirá un programa nocturno llamado 'Discothèque' con música orientada a la pista de baile. Entre otros espacios, habrá hueco también para que fans famosos compartan sus canciones favoritas de U2, empezando por Matthew McConaughey.

En declaraciones a Rolling Stone, The Edge ha explicado que el proyecto viene desde hace un buen puñado de años atrás, y ha adelantado que la intención de la banda es involucrarse todo lo posible para darle a la emisora su auténtica personalidad. El guitarrista incluso está trabajando en pequeñas piezas musicales para el canal.

Tomando como referencia pero distanciandose de la E Street Radio de Bruce Springsteen, plantea The Edge que les gusta mucho el nivel de compromiso del rockero estadounidense, que ha "convertido su canal en una plataforma para expresar ideas y pensamientos" sobre la actualidad, algo que incide en una "comunicación directa y real".

30 AÑOS DE ACHTUNG BABY

En 2021 se cumplen treinta años del 'Achtung baby', uno de los discos emblemáticos de la banda irlandesa, que ya maneja "varias ideas" para conmemorar el aniversario. "Queremos celebrarlo, pero veremos, no estoy seguro todavía", ha avanzado el guitarrista.

En esta línea, ha admitido que una posibilidad sería hacer una gira de aniversario del ZOO TV Tour de 1992 y 1993 en la mísma línea que hicieron en 2017 con la gira por los treinta años de 'The Joshua Tree'. "Me encantaría hacer algo de nuevo con la idea del ZOO TV", ha confesado The Edge, sin concretar más, aunque conectando aquel concepto de la comunicación televisiva desbocada con el momento tecnológico actual.

Por último, apunta The Edge que él "siempre" está trabajando en nuevas canciones, aunque sin pensar en proyectos ni fechas concretas: "No he parado desde que dejamos la carretera (en diciembre de 2019). La pregunta es, supongo, si tenemos un plan de finalización o lanzamiento. No por ahora. Pero se está creando mucha música emocionante".