El tremendo récord que BTS ha pulverizado con Dynamite

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Dynamite de BTS rompió recórds poco tiempo después de su lanzamiento el pasado 21 de agosto, convirtiéndose en el clip con más visitas en las primeras 24 horas en la historia de YouTube. La producción ha vuelto a superarse, ya que ahora ha pasado a ser el vídeo más comentado de la plataforma.

Según Chart Data, Dynamite de BTS ha superado los 6,5 millones de comentarios desde su lanzamiento. El récord anterior también lo tenía BTS, con casi 6,3 millones de comentarios en su canción DNA. Antes de BTS el récord lo ostentaba otro artista surcoreano, PSY, cuyo éxito Gangnam Style tiene más de cinco millones de comentarios. Dynamite también ha tenido el honor de ocupar el primer puesto del top 50 de Spotify. A raíz de su éxito la banda lanzó una versión acústica y una versión EDM.

El conjunto de k-pop no tenía planeado lanzar Dynamite en agosto. Sin embargo, los miembros de la formación cambiaron de opinión después de escuchar la versión final y decidieron que podría ser un bálsamo para los fans en plena pandemia de coronavirus. El tema llega apenas seis meses después del lanzamiento del último álbum de estudio del grupo, Map of the Soul: 7, que salió a la venta el pasado 21 de febrero.

Además de estar arrasando con la canción, BTS actuó por primera vez en los premios MTV VMAs el pasado 30 de agosto. También participaron en la gala como nominados, ya que eran candidatos a cuatro galardones: mejor grupo y mejor coreografía, mejor videoclip de k-pop y mejor videoclip de pop por On. La banda consiguió hacerse con los cuatro reconocimientos.