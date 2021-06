Tráiler del Prime Day Show con Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi serán los protagonistas del Prime Day Show, un evento musical de tres entregas organizado para celebrar el Prime Day que tedrá lugar entre el 21 y 22 de junio.

Amazon Music y Prime Video han presentado el trailer oficial y las primeras imágenes del espectáculo, que se estrenará mundialmente a partir del 17 de junio en Prime Video y estará disponible durante 30 días para todos los clientes, sin necesidad de contar con una suscripción Amazon Prime.

El tráiler ofrece un primer vistazo a estos shows especiales, transportando a los fans a mundos inspirados en París, el Hotel Dunbar y el espacio exterior.

En el caso de Billie Eilish, la artista llena de vida un barrio parisino atemporal con una serie de actuaciones cinematográficas de una media hora de duración. Ambientado en la ciudad considerada como la cuna del cine, este espectáculo ha sido dirigido por la propia Billie Eilish junto a Sam Wrench, e incluye nuevas canciones que estarán incluidas en su próximo álbum, Happier Than Ever (disponible el 30 de julio). Para crear este impresionante homenaje musical, Billie se ha inspirado en la admiración que ha sentido siempre por esta época ya pasada.

En el caso de H.E.R, su espectáculo está ambientado en el emblemático Hotel Dunbar, un enclave que en su día fue conocido como el epicentro de la cultura negra de Los Ángeles en los años 30 y 40, acogió a algunas de las figuras más destacadas de su época, como los músicos Duke Ellington, Lena Horne y Billie Holiday, entre muchos otros. En un tributo musical moderno a esta legendaria e importante parte de la historia y la cultura, H.E.R. imagina cómo sería el Hotel Dunbar si existiera en 2021 con la nueva música de su álbum, Back Of My Mind. Este espectáculo estará disponible desde el 18 de junio y dura unos 25 minutos.

Y la tercera entrega del show cuenta con Kid Cudi embarcandose en su misión más importante hasta la fecha. El artista abandona el planeta Tierra con el fin de establecer una colonia en la luna en esta actuación intergaláctica. Al ritmo de canciones extraídas de su disco Man on the Moon III, Cudi estará acompañado por la International Space Orchestra, la primera orquesta del mundo compuesta por científicos espaciales del Centro de Investigación Ames de la NASA, el Instituto SETI y la Universidad Internacional del Espacio, en esta explosión musical que desafía la vista, el sonido y el espacio.