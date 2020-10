Tráiler del documental 'Bruce Springsteen Letter to You', que llega a Apple TV+ el 23 de octubre

Tráiler del documental 'Bruce Springsteen Letter to You', que llega a Apple TV+ el 23 de octubre - APPLE TV+

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Apple TV+ estrenará 'Bruce Springsteen: Letter to You', el documental que mostrará cómo se creó el nuevo álbum de The Boss junto con The E Street Band, que se lanzará el mismo día: 23 de octubre. Una magnífica manera de reencontrarse con el cantante, que publica el que será su vigésimo disco de estudio.

Los fans de Bruce Springsteen de todo el mundo podrán asomarse tras las cámaras para observar el proceso creativo del icónico artista con este largometraje documental, que dirige Thom Zimny y que formará también parte del catálogo Apple Originals. Un filme que presentará actuaciones completas con la E Street Band, material de archivo en el estudio, como también contenido inédito.

Como su propio nombre indica, el documental captura la grabación del nuevo álbum de estudio de Springsteen, 'Letter to You', que ha grabado en vivo con la E Street Band completa e incluye actuaciones finales de diez temas originales del disco. Además, el filme será también un homenaje a la música rock en sí.

'Letter to You' es el primer álbum de estudio de Springsteen grabado en vivo y junto con la E Street Band desde 'Born in the U.S.A.' de 1984. Tanto el álbum como el documental complementario incluyen canciones de Springsteen escritas recientemente, junto con composiciones legendarias pero inéditas de la década de 1970.

A lo largo del documental, Springsteen comparte sus pensamientos y sentimientos detrás de 'Letter to You' y pone la nueva música en el contexto de todo su trabajo. En ese sentido, es la siguiente pieza de la serie autobiográfica que comenzó con las memorias 'Born to Run', continuó con 'Springsteen on Broadway' y avanzó a través de su película 'Western Stars'.

La cinta está producida por Jon Landau y Zimny y co-producida por Barbara Carr, con Springsteen como productor ejecutivo.