Tom Morello, Shea Diamond, Dan Reynolds y The Bloody Beetroots, en pie contra el racismo en 'Stand up'

Stand up - KIDINAKORNER/INTERSCOPE

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Morello, Shea Diamond, Dan Reynolds de Imagine Dragons y The Bloody Beetroots lanzan juntos la canción 'Stand up', cuyos beneficios íntegros se donarán a organizaciones que luchan por la justicia racial.

En una respuesta tanto a la indignación como a la solidaridad que surgió del juicio nacional sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, Tom Morello recurrió a algunos de sus colegas artistas: Dan Reynolds de Imagine Dragons, el productor The Bloody Beetroots y la artista y activista Shea Diamond.

El resultado es "Stand Up", un reflejo de la diversidad de personas unificadas contra el racismo en este momento, disponible en todas partes a través de KIDinaKORNER / Interscope Records. La explosiva canción fue coescrita por Morello, Reynolds, Diamond, The Bloody Beetroots, Justin Tranter y Eren Cannata.

Los cuatro artistas donarán el 100% de sus ganancias de "Stand Up" a las siguientes organizaciones: NAACP, Know Your Rights Camp, Southern Poverty Law Center y el Instituto Marsha P. Johnson, de quienes Morello comenta que "están haciendo un gran trabajo trabajar combatiendo el racismo, la injusticia y la brutalidad policial".

KIDinaKORNER / Interscope también donará una cantidad igual a los royalties de los artistas derivados de las reproducciones de la canción durante un período de tres años.

"Cuando Tom se me acercó para trabajar junto con Shea Diamond y The Bloody Beetroots en esta canción, inmediatamente subí a mi habitación y escribí y canté el estribillo y el verso ese día. Este país ciertamente necesita arreglos, y creo que necesitará gente de todos los lados y colores para arreglarlo", apunta Dan Reynolds.