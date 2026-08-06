TikTok y Coca-Cola se unen para dar voz a artistas emergentes en 'Open Stage by Coca-Cola' - CCME

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

TikTok y Coca-Cola se unen este verano en 'Open Stage by Coca-Cola', una nueva iniciativa creada para conectar el talento, el entretenimiento en vivo y la emoción del público durante la 16.ª edición de uno de los festivales de música más emblemáticos, el Coca-Cola Music Experience (CCME) 2026, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de septiembre.

La comunidad de TikTok se ha convertido en uno de los motores más potentes del entretenimiento y gracias a esta alianza, que une dos marcas clave en la cultura, la música y el estilo de vida, podrán interactuar con el CCME tanto dentro como fuera de la plataforma. Todos los amantes de la música podrán participar en diferentes iniciativas que arrancan en agosto, como el concurso en directo en TikTok LIVE, hasta activaciones físicas en el propio recinto del festival.

OPEN STAGE BY COCA-COLA: UNA PLATAFORMA DE MÚSICA EMERGENTE EN EUROPA

En el marco de esta alianza, TikTok y Coca-Cola han anunciado el lanzamiento de 'Open Stage by Coca-Cola', un programa innovador que fusiona la música, la cultura digital y las experiencias en directo. La iniciativa nace con la intención de consolidarse como una nueva plataforma cultural y de entretenimiento, reflejando la forma en que las generaciones más jóvenes descubren la música, siguen a los artistas y viven la conexión entre el plano digital y el físico.

'Open Stage by Coca-Cola' gira en torno a un concurso de TikTok LIVE, abierto a creadores de música de varios países europeos, donde se invita a los participantes a mostrar su talento a través de TikTok LIVE, fomentando la creatividad, la colaboración y la interacción con la comunidad, y que les permitirá ir ganando visibilidad y subiendo en la clasificación.

Esta dinámica se apoya en el gran crecimiento que han experimentado las transmisiones en directo en 2025, un formato tan popular que llevó a más de 240 millones de creadores a conectar con sus seguidores en TikTok LIVE1.

El concurso se desarrollará entre el 6 y el 14 de agosto de 2026, comenzando con una fase de convocatoria durante los primeros días que dará paso el día 9 de agosto a la fase de competición con las transmisiones en directo en TikTok LIVE.

Los 10 creadores de música mejor valorados serán seleccionados para actuar en directo en el festival, como parte de una activación diseñada para celebrar a una nueva generación de artistas en el 'Open Stage by Coca-Cola', integrado en el recinto de CCME.

"Es un orgullo contar en CCME con un colaborador como TikTok, que es actualmente una de las plataformas culturales más influyentes del mundo y un referente global en la forma en que las nuevas generaciones descubren música y tendencias", afirma Jesús Camacho, Media Operations Sr. Manager en Coca-Cola Iberia.

"En Coca-Cola estamos muy alineados con conectar de forma directa y genuina con todos nuestros consumidores y contamos con un vínculo histórico inigualable con la música y la cultura popular. Esta colaboración refuerza la relevancia internacional de Coca-Cola Music Experience, uno de nuestros grandes assets locales, y su capacidad para seguir situando a España en el centro de las grandes tendencias del entretenimiento global", concluye Camacho.

#OPENSTAGECCME: DEL MÓVIL A LA EMOCIÓN DEL DIRECTO

CCME no es solo un festival de música, sino un parque temático de experiencias interactivas y ocio responsable al más puro estilo Coca-Cola. Ofrece un espacio seguro, inclusivo y sin barreras donde todos son bienvenidos. Por eso, se alza como el lugar perfecto para crear momentos de entretenimiento inmersivo.

En el propio recinto, el concepto de 'Open Stage by Coca-Cola' cobrará vida en una zona de activación dedicada junto a la icónica noria del festival y un escenario especial en forma de estudio de cristal (glass box). Este espacio fusionará visualmente los mundos de Coca-Cola y TikTok, y acogerá las actuaciones en directo de los creadores seleccionados. Además, los asistentes que participen en esta activación podrán desbloquear experiencias únicas e inesperadas a lo largo de las dos jornadas del festival.

Los usuarios de TikTok vivirán la cuenta atrás a través de una campaña de 120 días previa al festival en la que se utilizarán formatos publicitarios interactivos de TikTok, y que se podrá seguir a través del hashtag #OpenStageCCME. Esto permitirá conectar de forma natural con una comunidad donde la música ya es la gran protagonista y que ya demuestra el hashtag #newmusic, que acumula más de 18,5 millones de vídeos creados y posiciona a TikTok como un lugar clave al que acuden los usuarios para descubrir nuevas canciones y artistas.