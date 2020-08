The Killers investigan una supuesta agresión sexual durante una de sus giras

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

La organización del grupo The Killers ha llevado a a cabo una investigación interna para esclarecer la denuncia interpuesta el pasado 22 de julio por una ingeniera de sonido que alertó que una mujer había sufrido una agresión sexual por parte de un miembro del equipo durante una gira.

Chez Cherrie afirmó en un blog que había sido testigo de un asalto sexual en el backstage durante la gira norteamericana de la banda en 2009. La afectada matizó que ninguno de los miembros del grupo había tenido que ver con la agresión.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).



I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.



Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje