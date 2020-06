Ted Nugent: "Trump es un enviado de Dios"

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Ted Nugent ha vuelto a tener palabras de adoración hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha dicho que "es un enviado de Dios".

Durante una entrevista en London Real recogida por Blabbermouth, el músico estadounidense ha dicho: "Donald Trump es un enviado de Dios, al igual que nuestros padres fundadores fueron tocados por la intervención divina".

"Porque el hombre no fue creado para vivir bajo el control de reyes, emperadores y tiranos", ha continuado, añadiendo: "Necesitamos disparar a los reyes, a los emperadores y a los tiranos. Son malas personas. Piensan que tienen autoridad sobre las personas libres, y están equivocados".

En esta línea, ha planteado que Trump "fue enviado aquí para probar que nosotros, la gente, identificamos la negatividad del status quo. Somos más que conscientes de la corrupción criminal y el abuso de poder que se desenfrena en el partido demócrata y que con demasiada frecuencia es aceptable en el partido republicano".

"Y Donald Trump vino con su dedo corazón en llamas porque no era presidencial. Porque no queríamos presidenciales, porque todos esos punks que vinieron antes que él eran presidenciales y destruyeron todo. Y podría entrar en detalles sangrientos, pero me gustaría pensar que todos conocen la evidencia", ha argumentado.

A juicio del guitarrista de 71 años, "el pantano está infestado de políticos de por vida que son mentirosos y ladrones". "Así que dijimos 'que te jodan, me gustas este truco de Trump, vamos a ponerlo a cargo, dejemos que lo maneje como un negocio'. Eso es lo que es la vida: un negocio".

"Y hay que administrarla en función de la productividad, las capacidades, la reverencia compensatoria para aquellos que están produciendo y la inspiración para aquellos que no están produciendo para dejar de ser tontos y comenzar a producir", ha rematado.