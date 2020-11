Taylor Swift regrabará su música para recuperar sus primeras canciones, en poder de un fondo de inversión

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Taylor Swift sufrió un duro varapalo judicial al que intenta dar réplica. La cantante perdió los derechos de sus seis primeros discos, grabados bajo el sello Big Machine Label Group, tras su adquisición por parte de un fondo de inversión pese a las objeciones de la artista. Tras lo ocurrido, la estrella ha roto su silencio sobre el tema a través de Twitter.

Los problemas comenzaron cuando los representantes Scooter Braun y Scott Borchetta compraron gran parte de la discográfica con la que firmó Swift cuando tenía 15 años. Con esta transacción también adquirieron los derechos de sus temas por un valor de 300 millones de dólares. Los propietarios después los revendieron a la compañía Shamrock Holdings.

"Como sabéis, durante el último año he tratado de recuperar la propiedad de mis grabaciones. Con ese objetivo en mente, mi equipo intentó negociar con Scooter Braun. El equipo de Scooter quería que firmara un férreo acuerdo de confidencialidad en el que afirmaba que nunca diría una palabra más sobre Scooter Braun a menos que fuera algo positivo, antes de que pudiéramos siquiera mirar los registros financieros de Big Machine Label Group", contó la artista en Twitter.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD