Taylor Swift regraba Fearless con una versión inédita de Love Story y seis canciones nuevas

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Tras perder los derechos de las canciones de sus seis primeros discos, Taylor Swift reveló sus planes de regrabar sus álbumes. Ahora la artista ha anunciado la reedición de Fearless, su segundo disco de estudio y ha sorprendido a sus fans con una versión inédita de Love Story.

"Estoy encantada de contaros que mi nueva versión de Fearless está lista y pronto llegará a vosotros. Tiene 26 canciones, incluidas 6 canciones nunca antes publicadas. Love Story (Taylor's Version) saldrá esta noche", reveló en Twitter este jueves 11 de febrero.

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O