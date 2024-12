Taylor Swift cumple años y hace historia en los Billbord Music Awards

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Taylor Swift sigue batiendo récords. La cantante, que en septiembre superaba a Beyoncé como artista en solitario más galardonada en la historia de los MTV Music Awards, se ha coronado ahora también como la más premiada en la historia de los Billboard Music Awards.

Y es que Swift, que contaba con 17 nominaciones, acabó alzándose con 10 reconocimientos, incluyendo el de mejor artista y mejor álbum Billboard por The Tortured Poets Department.

Así, tras esta edición, la estrella del pop cuenta con 49 galardones en los Billboard Music Awards, lo que la convierte en la artista más premiada de la historia de los premios. Detrás de ella, Drake, con 42 galardones tras sumar tres estatuillas la pasada noche, se coloca en segundo lugar.

"Este es el regalo de cumpleaños anticipado más bonito que podríais haberme dado", expresó Swift en un discurso grabado, tal y como recoge The Hollywood Reporter. La artista, que este viernes 13 de diciembre cumple 35 años, añadió que eso "era exactamente lo que quería".

Zach Bryan, que lideraba la lista de nominados de los Billboard Music Awards 2024 con 21 nominaciones, se hizo con cinco premios, incluyendo el de mejor artista rock, mejor álbum country por 'The Great American Bar Scene' y mejor canción rock por 'I Remember Everything'. Bad Bunny recibió tres reconocimientos, incluyendo el de mejor artista masculino latino y Beyoncé se alzó con el galardón a mejor artista femenina de country.

También brillaron Morgan Wallen que fue nombrado mejor artista country y ganó otros tres premios, y Shaboozey que inauguró la gala con su himno 'A Bar Song (Tipsy)' y que ganó tres premios, incluyendo mejor canción country. Jung Kook, Benson Boone, Teddy Swims, Tyla y Tommy Richman ganaron dos premios cada uno. Otros ganadores de esta edición fueron Chappell Roan (mejor artista nuevo), SZA (mejor artista de R&B), Charli XCX (mejor artista dance/electrónica) o Kendrick Lamar (mejor canción de rap por 'Not Like Us').

La gala fue n show de dos horas conducido por la comediante y actriz Michelle Buteau que incluyó varias actuaciones grabadas y pareció más un especial musical de televisión que una ceremonia de entrega de premios.

Buteau entrevistó a algunos de los ganadores, no hubo un anuncio de los ganadores en el sentido tradiciona,) y otros hicieron "apariciones especiales", es decir, enviaron discursos de aceptación en video. Así, con la gala conectaron Coldplay desde Australia, Tyla desde Londres, Stray Kids desde Corea del Sur y Megan Moroney desde Nashville. Jelly Roll, Shaboozey y Teddy Swims incluso actuaron dos veces, mientras que Fuerza Regida y Seventeen estuvieron en Los Ángeles.