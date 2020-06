Sabina, acusado de fascista por una vieja charla con Pérez-Reverte sobre Cataluña

Reverte:

"Lo d Catalunya lo hubiera solucionado en el SXVIII a cuchillo. Chas Chas Chas. Pero ahora ya no tiene solución"

Sabina:

"Me adhiero a lo q dice Reverte"

Doncs ja ho teniu. El problema va ser q no ens van poder exterminar. Si això no et fa aixecar dl sofà jo ja no sé... pic.twitter.com/Sb1zJKNoc3