Rozalén se entrega a la cumbia en 'Que no, que no', canción original de la película 'La boda de rosa' de Icíar Bollaín

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Es una cumbia clásica, de las de toda la vida, y se estrena este 10 de julio. Se llama 'Que no, que no' y es la canción original que Rozalén ha compuesto e interpretado, de la mano de la agrupación tropical mexicana La Sonora Santanera, para la nueva película de Icíar Bollaín, 'La boda de rosa', que se estrenará el 21 de agosto.

'Que no, que no' suena a vida y color, a mestizaje y a satisfacción: la de quien ha aprendido a amarse a sí mismo sin necesidad del reconocimiento de los demás. Es un tema con un elevado contenido autobiográfico que pudo haber nacido en el diván de la propia Rozalén. "Habla de mí", reconoce sin tapujos. La letra encajó como un guante en el proyecto de Bollaín.

El sello de la canción se lo pone La Sonora Santanera, una de la agrupaciones de música tropical más afamadas del mundo. Unos acordes que brotaron en un encuentro de Rozalén con su banda al completo, meses atrás, se acabaron convirtiendo en esa cumbia antigua tan rebosante de optimismo.

El mensaje consiste en poner límites. "No se puede decir que sí porque sí, es algo que tiene que salir del corazón, porque si no existe un compromiso lo que se da carece de valor", explica la cantante y compositora, que abunda: "Muchas veces decir que no, ponerse límites, es un gran primer paso". Es, claramente, lo que le pasa al personaje de Candela Peña, protagonista de la película.

Rozalén y Candela Peña protagonizan también el vídeo de 'Que no, que no', también dirigido por Icíar Bollaín. Y lo que transmite la albaceteña con su canción coincide con lo que le ocurre a la protagonista de la película, una mujer de la que todos abusan por su dificultad para contradecir a otros.