Robbie Williams vuelve a por Liam Gallagher: "Beady Eye no eran muy buenos"

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Robbie Williams ha vuelto a la carga a por Liam Gallagher afirmando que las canciones que compuso con su banda después de Oasis, Beady Eye, "no eran demasiado buenas".

Los dos cantantes británicos tuvieron una buena amistad en los noventa, pero todo se torció cuando el ex de Take That retó al que fuera vocalista de Oasis a una pelea en los Brit Awards del 2000.

A pesar del paso de los años, esta idea no se ha ido de la cabeza de Robbie, quien el pasado noviembre insistió, dos décadas después, en montar un combate de boxeo profesional con Liam.

Pues bien, ahora Williams ha decidido que es buen momento para hablar regular de Beady Eye en su última aparición en el podcast The T-Shirt de Chris Thrall, tal y como recoge el NME.

Así, tras apuntar que el hermano de Liam, Noel, lo está haciendo bien en solitario, ha remarcado: "Liam no es una de las más grandes estrellas mundiales".

"Liam formó Beady Eye y, para ser honesto, las canciones no eran muy buenas. Es tan simple como eso. La idea y el concepto de todo aquello no eran demasiado buenos", ha argumentado.

En esta línea, ha defendido que Oasis nunca fueron tan grandes en el resto del mundo como en el Reino Unido: "Desde nuestro prisma con nuestras celebridades, pensamos 'esto debe estar ocurriendo en todo el mundo porque está ocurriendo aquí'. Pero no era así. Oasis tuvieron una carrera decente en Estados Unidos, pero no fueron masivos".

Tras el palo, Robbie concede que Liam ha mejorado al dar el paso de convertirse en solista. "Fue y trabajó con compositores que se dedican a escribir canciones para ganarse la vida, que elaboran versos y estribillos muy bien. Escribió grandes letras y melodías, y es la voz de una generación".