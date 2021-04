Un 'Ringui Dingui' digno de 'Béquer': Kase.O trae nuevos 'Divertimentos' con SFDK y Ara Malikian

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio - Adrián de Miguel) -

Kase.O ha vuelto con nuevos 'Divertimentos'. Y no viene solo, porque en ésta ocasión regresa acompañado nada menos que de SFDK y el violinista Ara Malikian. Javier Ibarra deja a un lado brevemente el segundo disco con Jazz Magnetism para traer dos canciones muy distintas, casi opuestas, para quien le apetezca bailar y quien prefiera un viaje al oscuro interior del drama.

Con Zatu y Acción Sánchez haciendo lo que mejor saben, y con el salero sevillano que les caracteriza, Ringui Dingui es un canto a la alegría y el humor, sin olvidar por ello la crítica social profunda. "Nací en los 80, me echan 50, fotos en la playa no me rentan", rima Kase.O. "Comentan que el Javi está loco, tal es el terror que provoco", añade.

"Todo tiene espíritu, todo menos tú. Borriquito que no sabe ni la U. Un ser oscuro que no sabe ver la luz. Ignorante cacho carnuz", rapea sin olvidarse de la 'competi' en una colaboración que el propio Kase.O equipara a "el Chapo con Pablo Escobar".

Ibarra tiene barras para todos, y concretamente en Ringui Dingui hace una doble referencia a cómo la prensa, y el periodismo, tienen una importante misión en la opinión, que según el rapero no están cumpliendo. "El tipo vive del bobo. Timo no es lo mismo que robo. El periodismo marca el ritmo del globo", asegura.

Otras de sus rimas denuncian la desinformación y, por supuesto, el circo político que rige España. "Para para, Dolce & Guevara, sólo veo gente con la mente mermada. Mucha información, pero nadie sabe nada. Yo creo que los políticos sobran. Igual que los periodistas que de políticos cobran. Igual que los jueces que de políticos cobran", clama el componente de Violadores del Verso.

LA OSCURIDAD DE BÉQUER, EL DRAMA COTIDIANO

"Every day is drama, i'm a devoted fan (cada día es un drama y soy un fan devoto)", dice el estribillo de Béquer, en el que acompañado del melancólico violín de Ara Malikian y la impecable producción de Acción Sánchez, Kase.O vuelve a sumergirse en lo más profundo de su alma para entonar un "réquiem que quién desciende y no se defiende, y del que no encuentra ya el mínimo placer en nada".

Con frases tan visceralmente sinceras como "soy un soñador y una persona sensible, y eso no significa que sea inteligente y bueno" o "memorias de un niñato depresivo y blandengue relatan la dictadura de una mente estresada. Mi mente salvaje, no supe educarla" el rapero maño vuelve a demostrar que lo que siente Kase.O, lo que tú sientes, lo sentimos todo dentro de esta Red de Arte Planetaria que es el RAP.

"Tengo atracción por el drama, soy un devoto fan, y puede que estas aficiones algo malo traigan. Porque jodo como duele en el alma", augura Ibarra -como si del vuelo de las oscuras golondrinas del poeta se tratase- al comienzo de la última estrofa de Béquer. Y para culminar... un solo de violín de Ara Malikian que hace que te sientas, si cabe, aún más solo en tu drama diario.