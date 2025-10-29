'El Rey León' y 'El Fantasma de la Ópera', musicales más demandados por el público, según Atrápalo

Archivo - Varios artistas actúan en la primera representación del musical ‘El Rey León’ para los medios de comunicación antes de su vuelta oficial en el Teatro Lope de Vega, a 21 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). El musical, que estará disponibl - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (CulturaOcio) -

'El Rey León' y 'El Fantasma de la Ópera' son los musicales de la cartelera en Madrid y Barcelona más demandados por los usuarios de la web Atrápalo, informa este miércoles en un comunicado.

La Product Manager de Ocio Urbano de la plataforma, Eva Cuervas, ha destacado que Madrid y Barcelona dominan la cartelera de musicales en España: el 82,2% de entradas vendidas son para musicales en Madrid y el 17,8% para Barcelona, según datos de esta web.

Tras 'El Rey León' y 'El Fantasma de la Ópera', los otros tres musicales más demandados son 'Wicked, el musical', 'Mi madre, Serrat y yo' (Madrid) y 'Living los 90' (Barcelona).

'Los Miserables' es el estreno más anticipado de la temporada (su nueva producción se estrenará el 29 de noviembre en Madrid), junto a novedades como 'Houdini, un musical mágico', 'Cenicienta, el musical', 'Tootsie, la sitcom musical' y 'Oliver Twist, el musical'.

La nueva producción de 'Los Miserables' "ya ocupa el décimo puesto en ventas de entrada en la lista de musicales más demandados en Atrápalo".