La respuesta feminista de Beatriz Luengo a Maluma y su 'Hawai'

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Beatriz Luengo ha estrenado su versión completa de 'Hawai respuesta mujer', la réplica a la canción 'Hawai' de Maluma, un tema que el artista colombiano incluyó en su último álbum de estudio, 'Papi Juancho', y que recibió críticas por el contenido sexista de su letra.

En 'Hawai', Maluma se dirige a su expareja, de hecho, hay quien asegura que está directamente dedicada a la modelo Natalia Barulich, excompañera del colombiano y actual pareja del futbolista Neymar. Lo hace haciendo alusión a las publicaciones de redes sociales de su antigua pareja y poniendo en duda la imagen de felicidad que da junto a su actual relación con algunas estrofas que han sido percibidas como machistas o sexistas.

En su respuesta, creada a partir del propio tema del colombiano e inspirada en la réplica que ya dio al mismo la cantante cubana Lili Estévez, Luengo lanza un mensaje que ella misma calificó de "empoderado y venenoso. "Para que llenéis los stories de una respuesta que os de valor amiguis #womenpower #yonuncafuituyabebe", escribe la artista en la publicación de Instagram en la que incluye la versión completa de su tema.

Esta no es la primera vez que Luengo, que acaba de publicar su primer libro, 'El despertar de las musas', versiona una canción de otros artistas masculinos. Ya lo hizo con 'El Amante' de Nicky Jam y con el tema 'When I was your man' de Bruno Mars.