El rap español dice adiós a Jota Mayúscula: "Sube los graves ahí donde vayas hermano"

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El rap en español está de luto. A los 48 años ha muerto Jota Mayúscula, productor, DJ, pionero y referente de la escena hip-hop en España. Una figura clave para la penetración de este género musical de origen estadounidense que hoy mueve masas en todo el país pero que comenzó como un movimiento minoritario y marginal.

Conscientes de la importancia capital que Jesús Bibang González tuvo a la hora de convertir al rap en español en lo que es hoy en día -una labor a la que contribuyó decisivamente tanto al frente de los platos en sus discos con CPV y en solitario, como ejerciendo de altavoz cultural al frente del programa El rimadero, que conducía en Radio 3 desde 1998- el mundo del hip-hop ha querido despedir con honores a uno de sus pilares.

"Una noche muy dura... Sube los graves ahí donde vayas mi hermano", escribió Frank-T miembro original de CPV y junto al que presentó inicialmente el programa de radio 'El Rimadero'.

"Se ha ido uno de los pioneros, uno de los que lo hicieron primero en este país. Muchos, siendo chavales, estábamos deseando que llegara el sábado para escuchar los temones que traía. Un abrazo fuerte a familiares y amigos", han tutiteado Los Chikos del Maíz, uno de los grupos del rap en España referencia del panorama actual, en su cuenta oficial.

"Son muchos recuerdos, de los buenos viejos tiempos. Una pérdida tremenda. Un gran amigo hasta el final", dice Kase.O, rapero de Violadores del Verso y colaborador en varios discos de Jota Mayúscula en un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Desde el dia uno me abrió las puertas de su casa en la calle de las Conchas y me brindó su protección en Madrid. Éramos muy amigos. Yo iba a Madrid y volvia a Zaragoza hablando como Jota. De hecho aún conservo cosas suyas en mi forma de hablar. Me encantaba estar con él.