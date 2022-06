El positivo en coronavirus de Mick Jagger obliga a los Rolling Stones a posponer su concierto en Ámsterdam

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Los Rolling Stones han pospuesto su concierto en Ámsterdam después de que Mick Jagger haya dado positivo en coronavirus. El cantante de 78 años comenzó a experimentar síntomas al llegar al Johan Cruyff Arena, lugar en el que se iba a realizar el show el 13 de junio.

La banda anunció el aplazamiento del evento a través de un comunicado, en el que se limitaron a informar de que Jagger había dado positivo en el test "después de experimentar síntomas de coronavirus al llegar al estadio" que se encuentra a las afueras de Ámsterdam. No dieron más detalles sobre su estado de salud.

"Los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad de la audiencia, de los compañeros músicos y del equipo de la gira debe tener prioridad", prosigue el comunicado, que agregó que el espectáculo se reprogramará y que las entradas del 13 de junio servirán para la nueva fecha. De hecho, el anuncio se realizó cuando muchos asistentes al show se encontraban ya en el estadio.

La formación británica se encuentra celebrando sus 60 años de carrera con una gira llamada SIXTY, que arrancó en Madrid el pasado 1 de junio y que los está llevando por 10 países europeos en los que ofrecen un total de 14 espectáculos. Su último concierto fue el día 9 de junio en el estadio de Anfield, en la que fue su primera visita a Liverpool en 50 años, y el próximo debería ser en Berna, Suiza, el 17 de junio.

Además de clásicos como Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, (I Can't Get No) Satisfaction o Start Me Up, los Rolling Stones están interpretando algunas rarezas de su repertorio en esta gira. SIXTY cuenta también con una nueva producción, que incluye un gran escenario, un espectáculo especial de luces y un diseño de vídeo. Todo ello está orquestado por Mark Norton, quien también se ha encargado de crear una nueva versión especial de la lengua de los Stones, la marca registrada de la banda.