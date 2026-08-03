Phil Collins confiesa que estuvo a punto de morir en 2024 por abuso de alcohol: "La gente vino a despedirse"

Archivo - 07 March 2022, Berlin: British Musician Phil Collins of the band Genesis performs on the stage at the Mercedes-Benz Arena. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

El cantante y compositor británico Phil Collins, responsable de temas tan icónicos como el merecedor de un Oscar You'll Be in My Heart, de Tarzán, ha revelado que estuvo a punto de morir en 2024 por sus problemas de alcoholismo.

El líder de Genesis fue ingresado inicialmente en un hospital suizo por adicción al alcohol y, aunque fue dado de alta, poco después regresó y fue trasladado a cuidados intensivos. Según explicó Collins en una entrevista concedida a The Times of London, durante esa segunda estancia estuvo prácticamente inconsciente y se llegó a temer seriamente por su vida.

"Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando", señaló el cantante. "La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados por si no volvían a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal", añadió, recordando cómo sus cinco hijos habían estado a su lado y se habían tenido conversaciones "del tipo: '¿Mantenemos a Phil con soporte vital?'"

"Tuve mucha suerte de salir vivo de aquello", admitió el cantante, que asegura que no ha "vuelto a beber desde entonces".

¿VOLVERÁ PHIL COLLINS A LOS ESCENARIOS?

Collins ha hablado abiertamente de sus problemas de salud que, aparte de aquellos causados por el alcohol, incluyen cinco operaciones de rodilla. En todo caso, este mismo año el compositor expresó en declaraciones a BBC Breakfast que estaba más sano de lo que había estado "en bastante tiempo", dejando la puerta abierta a volver a actuar en directo en un futuro.

"Me lo plantearía, sí", expuso el artista, indicando que no para de decirse a sí mismo: "Más vale que vuelva a mi estudio de casa". Al ser preguntado sobre si ya tenía alguna idea para nuevos temas en mente, contestó afirmativamente. "Y hay cosas que están a medio desarrollar y un par de ellas que están terminadas. Hay cosas en las que puedo meterme de lleno para empezar a trabajar", agregó.