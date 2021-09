Olivia Rodrigo, BTS, Justin Bieber, Billie Eilish y Rosalía, premiados en los MTV Video Music Awards

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Olivia Rodrigo fue la gran triunfadora de los MTV Video Music Awards. La artista estadounidense se llevó tres premios en la gala que se celebró en Nueva York en el marco de las celebraciones por los 40 años de la cadena musical. Una ceremonia en la que también fueron reconocidos artistas como Billie Eilish, Justin Bieber o los coreanos BTS, con dos premios cada uno.

Rodrigo, que actuó en la gala junto a The Kid Laroi, se llevó los galardones a mejor artista revelación, mejor canción del año y mejor actuación 'push' del año, ambos por su tema 'Drivers License'. Y aunque la estrella de las series de Disney 'High School Musical: el musical' y 'Bizaardvark' fue la más galardonada, el premio más importante de la noche fue para Lil Nas X que se alzó con el galardón al mejor videoclip del año por 'Montero (Call Me By Your Name)'. El artista también se llevó el de mejor dirección junto a Tanu Muino y su vídeo fue premiado además a los mejores efectos visuales.

En la ceremonia celebrada en el Barclays Center de Brooklyn, Justin Bieber fue reconocido como mejor artista del año y también se alzó con el premio del mejor vídeo pop del año por el tema 'Peaches'. Además, los coreanos BTS fueron premiados como mejor grupo y mejor vídeo K-Pop por 'Butter' en la ceremonia conducida por Doja Cat, que se llevó el premio a la mejor colaboración por su tema junto a SZA.

Los MTV VMAS 2021 también reconocieron a Foo Fighters, que fueron galardonados con el premio Global Icon, John Mayer, que ganó el premio al mejor vídeo rock por 'Last Train Home' o Silk Sonic, mejor vídeo R&B por 'Leave the Door Open'. En la categoría latina se impusieron Rosalía y Billie Eilish con el vídeo de 'Lo vas a olvidar', un tema que fue parte de la banda sonora de la serie Euphoria. Además, Eilish se llevó un segundo premio al mejor vídeo para causas benéficas por 'Your Power', canción contra el acoso cuyo clip dirigió la propia artista.