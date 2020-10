Nuevo tráiler de Bruce Springsteen's Letter to You, una mirada personal a The Boss

Nuevo tráiler de Bruce Springsteen’s Letter to You: Un documental que será una mirada personal sobre The Boss

Apple TV+ ha lanzado un nuevo tráiler de 'Bruce Springsteen's Letter to You', en el que pueden verse más detalles del proceso de creación del nuevo álbum de The Boss junto con The E Street Band y que llegarán el mismo día: 23 de octubre. Un avance que muestra que el documental mostrará ellado íntimo y personal del cantante y será una película que no solo tendrá la producción del disco como protagonista.

En el adelanto, pueden verse y escucharse varios fragmentos de comentarios y reflexiones de Springsteen, en lo que parece que será más bien una secuela temática del documental 'Springsteen on Broadway', en el que ya se desnudó emocionalmente frente las cámaras.

"Estoy en mitad de una conversación de 45 años con estos hombres y mujeres que me rodean", explica Springsteen sobre la E Street Band, que se unió al artista en el estudio que este tiene en su casa de Nueva Jersey, donde se produjo este nuevo álbum de estudio.

"Empecé a tocar la guitarra porque buscando a alguien con quien tener una conexión, una correspondencia. Tras todo este tiempo, aún tengo la necesidad de comunicarme con vosotros", declara el cantante mirando a cámara, dirigiéndose al público que vaya a ver este filme.

El tráiler incluye varias escenas íntimas que van más allá del proceso creativo de 'Letter to You', lo que acercará, más si cabe, a sus fans a conocer la faceta más personal de The Boss. La película está dirigida por Thom Zimny, quien ya ha colaborado anteriormente con Springsteen, al haber dirigido varios documentales del artista, como 'High Hopes', 'The Ties That Bind' o 'Western Stars'.