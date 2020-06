Nueva leyenda urbana: ¿Es Bruno Mars hijo de Michael Jackson?

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

La historia de la música está repleta de leyendas urbanas de todo tipo desde que se divulgara, por ejemplo, que el bluesman Robert Johnson había vendido su alma al diablo para ser el mejor guitarrista de blues.

Y ahora aparece una nueva teoría conspirativa que asegura que Bruno Mars el el hijo secreto de Michael Jackson. Esta afirmación se apoya en similitudes evidentes como sus rasgos faciales, su habilidad para el baile o el hecho de que muchos consideren a Bruno el sucesor natual de Michael como Rey del Pop.

La teoría arranca señalando que Bruno sería el hijo de Michael con Billie Jean, gran éxito de Jackson en el que la letra hablaría sobre la cuestión: "Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son, she says I am the one, but the kid is not my son".

Sin embargo, esta canción se editó en 1983 y Bruno nació en 1985, de manera que las fechas no concuerdan. Se argumenta entonces otro detalle: que el verdadero nombre de Bruno es Peter en homenaje a Peter Pan, uno de los personajes favoritos de un Michael Jackson que se negaba a crecer y que siempre estaba rodeado de niños -lo cual le llevó a no pocos problemas judiciales-.

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía? ABRO HILO ???? pic.twitter.com/jM5FdOPQLr — J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

Esta teoría recuerda también que Michael en una ocasión dijo que tenía un hijo diferente a los ya conocidos pero que prefería decirlo públicamente porque no quería exponer al niño y a la madre a los medios de comunicación. Además, cuando falleció en 2009, se dijo en el funeral que su hijo mayor también estaba allí y, claro, Bruno estaba allí.

Siguiendo en esta línea, se remarca que un productor musical de Bruno Mars dijo que era hijo de Michael y fue despedido inmediatamente. Se supone también que el "padre" de Bruno era amigo de Michael, y se señala en la teoría que en el año de la muerte de Michael, Bruno firmó un contrato discográfico por el mismo sello discográfico.

La aparición de esta teoría se ha viralizado en redes sociales, con el humor como primera reacción. Pero algo tienen las leyendas urbanas que, de alguna manera, deseamos que sean ciertas.