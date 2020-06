Nacho Vegas: "El día que un rayo parta a esos fascistas de mierda igual sí que somos un poco un país menos racista"

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Nacho Vegas ha compartido a través de Twitter sus impresiones sobre el seguimiento del movimiento Black Lives Matter por parte de artistas españoles, denunciando cierto postureo al prestar más atención a lo que pasa en Estados Unidos que a lo que ocurre en España.

"Me iba a callar esto, pero mira, no. El martes pasado publiqué un teaser en IG anunciando que lanzábamos un nuevo single digital. Hacía días que no entraba en las redes sociales. Cuando lo hago y me doy una vuelta por IG, veo un montón de publicaciones en negro. No entendía nada", plantea el músico asturiano.

Cuenta entonces que vio "lo del #BlackOutTuesday" y le pareció una "campaña estupenda". "¿A quién no? Pero también pensé en la cantidad de campañas que colectivos antirracistas de todo el estado español ponen en marcha para visibilizar el racismo institucional de nuestras propias ciudades", remarca.

En esta línea, añade: "Y recordé haber pedido apoyo a compañer@s de oficio para que las apoyasen. 'No sé, no es nuestra lucha', me decían unos. 'Es que va a parecer que lo hacemos aprovechando nuestra proyección pública' (¡pues claro, joder, es eso!, pensaba yo), decían otros. Alguno dijo: 'Paso'".

Concede Nacho que todas ellas fueron "respuestas legítimas, por supuesto", al tiempo que asegura que "jamás" se le ocurririrá "señalar a nadie por no querer apoyar una lucha colectiva": "Todos tenemos nuestras razones; unas para hacerlo y otras para lo contrario".

"Por eso me extrañó tanto lo de aquel martes lleno de pantallitas en negro", admite, añadiendo: "Porque algunos de los nombres que se sumaron a aquel #BlackOutTuesday habían rehusado denunciar algo tan aberrante como la existencia de los CIE, los maltratos, las muertes, las condiciones infrahumanas de intern@s, la opacidad de esas cárceles".

Lanza entonces una reflexión: "No sé si es servidumbre al imperialismo yanki o nuestra propia incapacidad para ver lo que tenemos debajo de nuestras malditas narices, pero algo apesta en todo esto. Por supuesto que #BlackLivesMatter; casi da rabia la ingenuidad del HT. Oh, ¿qué importa el color de la piel?"

Apunta el músico que "muchos colectivos, pero por desgracia con muy poca visibilidad, luchan dede hace años contra el racismo institucional en el Estado Español". Además, subraya que "gracias a Podemos al menos se ha aprobado en España el ingreso mínimo vital para gente en situación de vulnerabilidad".

"Pero por supuesto, no para migrantes irregulares; esos son gente ilegal, por dios. Y a los regulares sí, pero sin pasarse. Mira que eres Grande, Marlaska. Y Racista también", denuncia con contundencia.

Aún apostilla: "Creo que en el Congreso Vox se abstuvo, y me da que la exclusión de migrantes de la medida tiene algo que ver. El día que un rayo parta a esos fascistas de mierda igual sí que somos un poco, solo un poco, un país menos racista. De momento, las pantallitas negras parecen bastar".

Y remata: "O tal vez podamos hacerle caso a Nina Simone y reconocer que sí, que estas son nuestras luchas. Y acabar con esta docilidad cultural generalizada. Salvo cuando se trata de poner HT y aplaudir muy fuerte. Lo digo por mí el primero".