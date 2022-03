Muere Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, antes de un concierto en Bogotá

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, ha muerto horas antes de la actuación del grupo en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá. El cuerpo del músico, de 50 años, fue hallado en el hotel de la capital colombiana en el que se hospedaba la banda liderada por Dave Grohl.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la banda ha confirmado el fallecimiento de su baterista en la noche de este viernes y han pedido que se respete la privacidad y el dolor de su familia.

En el mensaje, han destacado que "la familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida" de Hawkings, de 50 años, y han asegurado que "su espíritu musical y su risa contagiosa" vivirán con los miembros de la banda "para siempre".

"Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil", señala el grupo.

El baterista, de 50 años, formaba parte de la banda junto al cantante y exmienbro de Nirvana Dave Grohl, el bajista Nate Mendel, el guitarrista Pat Smear, el guitarrista Chris Shiflett y el pianista y organista Rami Jaffee.

El LP más reciente de Foo Fighters, 'Medicine at Midnight', se lanzó el pasado año cuando el grupo de rock celebraba su 25 aniversario. "Quiero que seamos la banda más grande del mundo", afirmó en una entrevista concedida a The New York Times Hawkins, que 1997 se unió a la banda Foo Fighters y que en 2005 formó su propio grupo llamado Taylor Hawkins and the Coattail Riders.