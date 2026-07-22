Muere Plas Johnson, el saxofonista de La pantera rosa, a los 94 años - UNITED ARTIST

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, conocido por su solo en el icónico tema de La pantera rosa, ha fallecido a los 94 años de edad.

Según una noticia de la emisora de radio KKJZ, Johnson murió el pasado 15 de julio. Por su lado, el periódico local de la ciudad del artista, el Donaldsonville Chief, señaló que había fallecido en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles.

Nacido en 1931, en Donaldsonville, Luisiana e hijo de un saxofonista, Johnson fue en gran medida autodidacta y a principios de la década de 1950 asistió a la Westlake School of Music de Los Ángeles aunque no llegó a completar sus estudios. En 1950, hizo su debut discográfico junto a su hermano Ray y posteriormente fue de gira con el cantante y pianista Charles Brown.

UN SOLO EN EL ICÓNICO TEMA DE LA PANTERA ROSA

En 1963, Johnson participó en la grabación del tema de La pantera rosa del difunto compositor Henry Mancini. La banda sonora de la película se hizo con una nominación a los Oscar, ganó tres premios Grammy y acabó ocupando el puesto número 20 en la lista del American Film Institute de las mejores bandas sonoras de la historia, según señala The Guardian.

Entre los artistas con los que grabó Johnson, aparte del ya mencionado Mancini, se encuentran leyendas de la industria musical como Etta James, Ella Fitzgerald, B. B. King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Nat King Cole o Elton John.