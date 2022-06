Muere Julee Cruise, la voz de la canción de Twin Peaks, a los 65 años

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Julee Cruise, conocida como intérprete de 'Falling', tema principal de la legendaria serie Twin Peaks, y colaboradora habitual de David Lynch, ha fallecido a los 65 años.

Según informa The Guardian, su marido, Edward Grinnan confirmó la noticia a través de Facebook. "Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella ya descansa en paz", aseguró. La publicación revela que la vocalista padecía lupus.

Nacida en Iowa en 1956, Cruise comenzó sus colaboraciones con David Lynch en 1986 con la película Terciopelo Azul (Blue Velvet), que incluye la canción Mysteries of Love. El tema más conocido de Cruise fue Falling, banda sonora de la serie Twin Peaks. Angelo Badalamenti compuso la música, que al principio era instrumental, y posteriormente Lynch escribió la letra de la versión vocal. La pista alcanzó el número 7 en las listas de éxitos de Reino Unido y encabezó la lista de sencillos en Australia. Se incluyó en su álbum debut Floating Into the Night, lanzado en 1989.

También apareció en dos episodios de Twin Peaks cantando en un bar, así como en la película Twin Peaks: Fuego camina conmigo. Además, hizo un cameo en una entrega de la tercera temporada de Twin Peaks, lanzada en 2017. Al margen de su trabajo con Lynch, ha participado en las bandas sonoras de otras producciones como Scream: Vigila quién llama, Hasta el fin del mundo, The Company y Psych.

Su discografía incluye The Voice of Love (1993), The Art of Being a Girl (2002) y My Secret Life (2011). También realizó una gira como miembro de los B-52 durante la década de los 90.